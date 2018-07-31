В Госдепе заявили, что солидарны с Белым домом по встрече с Ираном

ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Госдепартамент США и Белый дом солидарны в вопросе встречи с Ираном, оба ведомства считают, что дипломатия в этом вопросе – лучший подход, заявила в ходе регулярного брифинга для журналистов представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Нет (расхождений по встрече с иранской стороной — ред.)). Я рада, что вы мне задали этот вопрос, поскольку я бы хотела прояснить это и призвать каждого из вас вернуться и прочитать стенограмму (интервью госсекретаря США Майка Помпео — ред.). Это еще один пример того, что телеканалы пытаются показать, что есть разночтение между госдепартаментом и Белым домом по некоторым вопросам", — сказала представитель госдепа, отвечая на соответствующий вопрос.

"И президент, и госсекретарь говорили о необходимости (встречи — ред.) много раз, что у нас есть стремления сесть за стол переговоров с Ираном. Ничего нового", — подчеркнула она.

В понедельник президент США Дональд Трамп не исключил в будущем встречи с иранским коллегой Хасаном Роухани, заявив, что желание должно исходить от Ирана, а дополнительных условий не требуется. Позднее госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу CNBC уточнил, что такая встреча возможна, если Иран согласится изменить свою внутреннюю и внешнюю политику и выразит готовность обсуждать новое ядерное соглашение взамен того, из которого США ранее вышли.

Трактовка таких комментариев в ряде американских СМИ сводилась к тому, что между Трампом и Помпео есть противоречия по поводу условий для встречи с Ираном.