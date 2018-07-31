МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Трое граждан РФ, предположительно, журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемал погибли в Центральноафриканской республике при невыясненных обстоятельствах. По предварительным данным, они могли быть убиты в результате нападения с целью ограбления.

Выходили на связь позавчера

В "Центре управления расследованиями" Михаила Ходорковского, который направил группу из трех россиян в ЦАР, сообщили, что те снимали документальное кино о местной жизни. В настоящий момент тела погибших доставлены в столицу республики Банги. Следственный комитет РФ возбудил дело по факту убийства граждан РФ.

Первые данные об обнаружении в ЦАР тел троих человек с пресс-картами, предположительно, выходцев из России стали поступать в районе 17.30 мск. Агентство Франс Пресс со ссылкой на источники заявило, что они "были убиты неустановленными вооруженными людьми". Некоторые СМИ сообщили, что двое из троих убитых были сотрудниками "Известий".

Однако в издании заявили, что сотрудников компании в стране не было.

Позже в "Центре управления расследованиями" Михаила Ходорковского сообщили, что направляли в ЦАР съемочную группу, в которую входили Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко.

"Совместный проект, совместно с нами делали фильм. Не сотрудники, они делали с нами фильм. Орхан Джемаль, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев — все так", — сообщила РИА Новости замруководителя центра Анастасия Горшкова.

По словам руководитель ЦУР Андрей Коняхин сообщил, что съемочная группа прилетела в республику в субботу. На связь они последний раз вышли в воскресенье вечером,

"Проблема была в том, что они должны были ехать куда-то, ехать в другую точку, и у них не должно было быть связи примерно сутки. И поэтому они вышли на связь, сказали, что они едут, и должны были выйти на связь сегодня вечером. Последний раз они выходили на связь позавчера вечером. Сейчас звоним, но телефоны выключены", — сказала Горшкова.

В свою очередь руководитель Центра Андрей Коняхин отметил, что журналисты снимали в республике документальное кино "о жизни ЦАР", но при этом не имели аккредитации.

Множество пулевых ранений

Позже источник, знакомый с ситуацией заявил, что у погибших российских граждан были с собой просроченные удостоверения различных СМИ.

В миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) заявили РИА Новости, что тела трех погибших россиян были обнаружены в оставленной машине в 33 километрах к северу от Сибута, они имели следы множественных пулевых ранений, машина была повреждена выстрелами. Видимо имело место вооруженное нападение, но его цель пока не установлена.

Следственный комитет России возбудил дело по факту убийства российских журналистов в ЦАР, официальный представитель ведомства Светлана Петренко отметила, что СК готов оказать помощь правоохранителям ЦАР в расследовании этого преступления.

Как отметили ранее в российском МИД сотрудники российского посольства в ЦАР были направлены на процедуру опознания, и в целом, несмотря на различные сообщения в СМИ, до получения всех результатов пока рано со стопроцентной уверенностью говорить, что убитые — это именно Орхан Джемаль, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев.

При этом в дипведомстве подчеркнули, что ситуация находится под личным контролем главы МИД РФ Сергея Лаврова, а сотрудники министерства приложат все усилия для содействия установления всех деталей произошедшего. Также МИД РФ окажет помощь при транспортировке тел погибших россиян на родину.