Госдеп не может подтвердить причастность ИГ* к нападению в Таджикистане

ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Вашингтон не может подтвердить причастность террористической организации "Исламское государство*" (ИГ, запрещена в РФ) к инциденту в Таджикистане, где при наезде автомобиля погибли четыре иностранца, в том числе два гражданина США, заявила во вторник журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
"Конечно, мы видели сообщения, что ИГ* взяла на себя ответственность за нападение, при котором погибли двое американцев… Мы не можем подтвердить, кто ответственен за это нападение", — сказала представитель госдепа.
По словам Науэрт, сейчас власти США помогают Таджикистану в расследовании этого происшествия.
В результате наезда автомобиля в Дангаринском районе 29 июля погибли четыре иностранных велотуриста (два американца, швейцарец и гражданин Нидерландов), путешествовавших по стране, трое получили ранения. Нападавшие добивали туристов ножами.
*Террористическая организация, запрещенная в России.