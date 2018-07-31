Столица Мексики намерена отказаться от использования трубочек из пластика

МЕХИКО, 31 июл – РИА Новости. Власти Мехико намерены отказаться от использования в ресторанах пластиковых трубочек для питья с целью защиты экологии.

Во вторник правительство города подписало соответствующую конвенцию о сотрудничестве с Национальной палатой ресторанов и пищевой промышленности. "Эта конвенция по отказу от использования "соломинок" является шагом вперед по защите окружающей среды и ответственного отношения к твердым бытовым отходам", — заявил глава правительства города Хосе Рамон Амьева.

При этом мэр подчеркнул, что рестораны не будут действовать запретительным путем, а просто не будут по своей инициативе предлагать пластмассовые трубочки посетителям. При этом в Мехико планируется расширить предложение трубочек, сделанных их органических материалов, к примеру, картофеля и других корнеплодов.

Практика подобных ограничений в Мехико уже существует в отношении соли. Во многих ресторанах с начала 2013 года проводится кампания "Меньше соли, больше здоровья". Участвующие в ней рестораны убрали солонки со столов, чтобы не провоцировать посетителей на излишнее употребление соли в пищу. При этом по желанию клиента солонки подаются.