Зариф назвал США единственным виновником прекращения переговоров с Ираном

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США следует винить только себя в прекращении переговоров с Ираном после выхода из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Как пишет агентство IRNA, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми заявил, что непонятно, как "Трамп может доказать, что его недавние заявления были сделаны из-за подлинной готовности, а не для демагогии", "пока министерство финансов США переходит от одной страны к другой, чтобы убедить их прекратить сотрудничать с Ираном".
В понедельник президент США Дональд Трамп не исключил в будущем встречи с иранским коллегой Хасаном Роухани, заявив, что желание должно исходить от Ирана, а дополнительных условий не требуется. Позднее госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу CNBC уточнил, что такая встреча возможна, если Иран согласится изменить свою внутреннюю и внешнюю политику и выразит готовность обсуждать новое ядерное соглашение взамен того, из которого США ранее вышли.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.