Семья летчика Ярошенко пробудет в США несколько недель

ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Семья осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко встретится с ним ориентировочно 14 августа и пробудет в Соединенных Штатах несколько недель, сообщил во вторник РИА Новости адвокат Алексей Тарасов.

"Как ожидается, жена Ярошенко Виктория и их дочь Екатерина останутся в Соединенных Штатах несколько недель", — сказал он.

Тарасов затруднился сказать, сколько раз за это время они смогут увидеться с Константином Ярошенко. "У нас есть информация, что они посетят его в месте заключения в штате Коннектикут. Предварительно нам назвали дату 14 августа", — сказал адвокат.

Тарасов добавил, что защита Ярошенко попросила прокуратуру вернуть ряд электронных устройств, которые были изъяты при аресте. В частности, речь идет об электронных носителях, где сохранены фотографии семьи.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.