Спасенный российский альпинист поблагодарил пакистанских пилотов

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Спасенный в Пакистане российский альпинист Александр Гуков находится в сознании, он благодарит спасших его пакистанских военных пилотов.

Российский альпинист был спасен утром во вторник. Накануне из Москвы в Исламабад прилетела группа российских спасателей, в том числе пилот Арсений Болдырев и спасатель Денис Провалов, имеющие опыт спасательных операций на так называемой внешней подвеске, когда спасатель подвешивается к вертолету на веревке длиной до 60 метров. Позже были опубликованы фотографии, где видно, что Гуков находился на горе Латок-1 на высоте порядка 6,2 тысячи метров, а вокруг него кружил вертолет.

Видеоролик, в котором Гуков, лежа в больничной палате, говорит слова благодарности военнослужащим, опубликован на странице Pakistan Cyber Defence News в Facebook.

"Я хочу сказать спасибо армии Пакистана, их вертолетчики — лучшие в мире. Я люблю эту страну и я впечатлен людьми, которые ее населяют, они очень открытые и смелые. Спасибо Пакистану, России! Дружба forever", — сказал Гуков.

Группа из пяти альпинистов в начале июля начала восхождение на гору Латок-1. Однако в результате камнепада один из членов команды получил травму. Вместе с двумя участниками группы он остался в базовом лагере. Двое альпинистов — петербуржец Александр Гуков и Сергей Глазунов из Иркутска — приняли решение вдвоем покорить вершину. На спуске у них возникли проблемы. Им сбросили груз с едой и снаряжением, однако позже от Гукова поступила информация, что его напарник погиб, сорвавшись вместе со снаряжением, а ему самому удалось закрепиться на высоте 6,2 тысячи метров. В конце прошлой недели вертолеты из-за погодных условий не смогли добраться до россиянина.

Согласно информации на сайте Федерации альпинизма России, Глазунов и Гуков были в числе участников экспедиции, которая планировала совершить летом 2018 года восхождение на вершину Латок-1 в Пакистане для съемок фильма "Невозможно — это не навсегда". Первую попытку подняться на вершину команда предпринимала в 2017 году, но тогда ей помешала погода.