Facebook и Instagram удалили 32 аккаунта в рамках борьбы с фейками

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Более 30 страниц и аккаунтов в социальных сетях Facebook и Instagram были удалены во вторник в рамках борьбы с распространением недостоверной информацией, говорится в заявлении Facebook.
О том, какие именно страницы и аккаунты были удалены, не сообщается. "Мы все еще находимся на ранних стадиях нашего расследования и не располагаем всеми фактами, в том числе, кто может за этим стоять", — отмечается в заявлении.
Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах в США через соцсети, но не предоставили доказательств. В частности, обвинения касались "Агентства по изучению интернета" (Internet Research Agency) из Санкт-Петербурга.
В апреле основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о блокировании более 270 страниц и аккаунтов, которые находились под управлением Агентства по изучению интернета (Internet Research Agency, IRA). Цукерберг добавил, что некоторые заблокированные страницы принадлежали "российским новостным организациям", которые, по мнению Facebook, контролировались IRA.