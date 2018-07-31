В Египте приговорили к пожизненному заключению 39 исламистов

КАИР, 31 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Суд Египта в провинции Асьют приговорил 39 членов запрещенного в стране движения "Братья-мусульмане"* к пожизненному заключению за призывы и участие в акциях насилия в 2013 году после отстранения от власти Мухаммеда Мурси, сообщает новостной портал "Йоум7".

Еще более 30 подсудимых приговорены к срокам от трех до 11 лет тюрьмы.

В настоящее время практически все высшее руководство группировки "Братья-мусульмане"* находится за решеткой. Лидеров исламистов обвиняют в подрыве государственных устоев, попытках спровоцировать хаос в стране после силового разгона бессрочной акции протеста исламистов в районе Рабиа аль-Адавия в Каире.

В августе 2013 года силы безопасности Египта разогнали многодневную акцию протеста сторонников "Братьев-мусульман"* на площади Рабиа эль-Адавия в Каире, был снесен палаточный городок. Эта бессрочная акция протеста была организована после отстранения от власти в Египте президента-исламиста Мухаммеда Мурси.

*Запрещённая в России террористическая организация