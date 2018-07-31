В Кентерберийский собор спустя 500 лет вернули Библию 13 века, сообщили СМИ

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Библию 13 века вернули в библиотеку Кентерберийского собора спустя 500 лет, купив ее за 100 тысяч фунтов (более 131,2 тысячи долларов), сообщает газета Guardian.
Собор выиграл грант Государственного фонда национального достояния (National Heritage Memorial Fund — NHMF) в размере 96 тысяч фунтов и собрал еще 4 тысячи фунтов для того, чтобы приобрести издание на недавно прошедшей распродаже редких книг в Лондоне.
Известно, что только 30 книг из коллекции библиотеки собора сохранились до сегодняшних дней. Как пишет издание, собор планирует разместить Библию в выставочной зоне.