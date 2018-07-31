События в Армении идут вразрез с заявлениями властей страны, отметил Лавров

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. События в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования своих политических предшественников, заявил во вторник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
"За последние дни мы несколько раз доводили эту нашу озабоченность до армянского руководства, — добавил министр. — Рассчитываем, что ситуация все-таки пойдет по конструктивному пути".
По его словам, в Москве во время политического кризиса в Армении в мае этого года "с большим удовлетворением отмечали, что в итоге решение этого кризиса было найдено на основе компромисса с участием всех ведущих партий". "Мы надеялись, что, опираясь на такой результат, все политические силы, прежде всего новое руководство Армении, новые власти, будут и далее продвигать объединительные подходы, будут укреплять национальное согласие", — заметил Лавров.
"Но события последних дней явно нарушают такой позитивный настрой, идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерения организовывать преследование своих предшественников по политическим мотивам", — заключил он.
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