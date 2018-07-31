Бывшая жена Орхана Джемаля подтвердила, что его убили в ЦАР

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Бывшая жена журналиста Орхана Джемаля Ирина Гордиенко подтвердила информацию о том, что он был среди троих убитых в Центрально-Африканской Республике россиян. Об этом РИА Новости сообщил журналист Максим Шевченко.

На просьбу уточнить, известны ли ему личности двух других погибших, Шевченко ответил, что ничего об этом не знает. Как сообщили в Центре управления расследованиями Михаила Ходорковского, Орхан Джемаль находился в ЦАР в составе съемочной группы, в которую входили режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.

"Я знаю, что Орхан собирался поехать туда делать материал о частных военных компаниях, которые там работают. Он уехал в субботу, вчера вечером мы с ним разговаривали, он был бодр, весел, все было хорошо", — рассказал Шевченко.

Отвечая на вопрос о том, есть ли предположения о возможных причинах убийства журналиста, Шевченко сказал, что "Центрально-Африканская Республика — это территория насилия и беспредела".

"Я Орхану это говорил, что их там никто не защитит, а те, кто им обещает защиту, их обманут. Но теперь это не имеет смысла. ЦАР для белых людей — крайне опасная территория. Тем более если без вооруженного прикрытия заниматься такими опасными темами, связанными с наемничеством. Там идет гражданская война, в которой жизнь человека вообще ничего не стоит, просто ни гроша, ни копейки. К сожалению, мой друг пал жертвой этой войны", — сказал собеседник агентства.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источники сообщило, что трех человек с пресс-картами, предположительно, выходцев из России, убили в Центрально-Африканской Республике. Некоторые СМИ писали, что двое из них были сотрудниками "Известий". Позже издание эту информацию опровергло.

Кто отправил съемочную группу

В Центре управления расследованиями Михаила Ходорковского подтвердили, что отправляли съемочную группу в ЦАР снимать фильм.

Замруководителя центра Анастасия Горшкова рассказала, что россияне не выходят на связь.

"Они должны были ехать куда-то, ехать в другую точку, и у них не должно было быть связи примерно сутки. И поэтому они вышли на связь, сказали, что они едут, и должны были выйти на связь сегодня вечером. Последний раз они выходили на связь позавчера вечером. Сейчас звоним, но телефоны выключены", — сказала РИА Новости Анастасия Горшкова.