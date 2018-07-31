В батареях концерна Volkswagen обнаружили токсичное вещество, сообщили СМИ

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Автоконцерн Volkswagen должен будет отозвать 124 тысячи электромобилей по решению федерального автомобильного ведомства Германии (KBA) из-за использования в батареях токсичного вещества — кадмия, сообщает газета WirtschaftsWoche со ссылкой на представителя компании.

Как пишет издание, использование канцерогенного и токсичного кадмия в деталях автомобилей запрещено. Однако последние шесть лет поставщик предоставлял концерну батареи, содержащие это вещество, которые были установлены на большинство машин Volkswagen, Audi и Porsche. Автоконцерн выяснил это с помощью внутренних испытаний и 20 июля проинформировал об этом KBA.

Представитель компании сообщил, что в батареях электромобилей было обнаружено 0,008 грамма кадмия, однако в материалах поставщика информация об этом отсутствовала. "Volkswagen немедленно прекратил серийное производство и поставку соответствующих автомобилей, детали были заменены на продукцию другого поставщика, и производство было возобновлено", — рассказал представитель Volkswagen газете.

KBA требует отзыва электромобилей, батареи которых содержат кадмий. Издание отмечает, что ведомство, по-видимому, предполагает, что они может угрожать здоровью людей или окружающей среде при утилизации. "Соответствующий порядок отзыва все еще уточняется KBA", — заявил представитель компании.