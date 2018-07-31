Названы имена троих россиян, пропавших в ЦАР

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Центре управления расследованиями Михаила Ходорковского подтвердили, что направленная в ЦАР съемочная группа не выходит на связь.

В группу входят журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.

По словам замруководителя центра Анастасии Горшковой, они снимали фильм.

"Пытаемся связаться. Но проблема была в том, что они должны были ехать куда-то, ехать в другую точку, и у них не должно было быть связи примерно сутки. И поэтому они вышли на связь, сказали, что они едут, и должны были выйти на связь сегодня вечером. Последний раз они выходили на связь позавчера вечером. Сейчас звоним, но телефоны выключены", — сказала РИА Новости Анастасия Горшкова.

Ранее СМИ сообщили, что в ЦАР убили трех россиян. У двух из них нашли пресс-карты "Известий".

"У нас тоже нет подтверждений. Похоже на то, что это они", — сказала Горшкова.

Комментируя информацию СМИ, что рядом с убитыми найдены пресс-карты газеты "Известия", Горшкова отметила, что с этим изданием центр не сотрудничает.

"Нет, мы никак не связаны вообще. Возможно, это ошибка", — добавила она.

Одного убитого опознали

Журналист Максим Шевченко сообщил, что бывшая Джемаля Ирина Гордиенко подтвердила факт его гибели.

"Она получила фотографии мертвого Орхана. К сожалению, это Орхан убит", — сказал Шевченко РИА Новости.

На просьбу уточнить, известны ли ему личности двух других россиян, он отметил, что ничего об этом не знает.

"Я знаю, что Орхан собирался поехать туда делать материал о частных военных компаниях, которые там работают. Он уехал в субботу, вчера вечером мы с ним разговаривали, он был бодр, весел, все было хорошо", — рассказал Шевченко.