Среди погибших в ЦАР мог быть Орхан Джемаль, сообщил Максим Шевченко

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Журналист Максим Шевченко в интервью RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что в Центральноафриканской Республике убили Орхана Джемаля и двух его коллег.

"Я знаю, что Орхан вместе со своими товарищами поехал в ЦАР для подготовки репортажа о ЧВК", — сказал он, добавив, что еще в понедельник вечером его друг общался с Джемалем по интернет-связи.

"Сегодня мы живы, а завтра мертвы. К сожалению, эта информация (о гибели Джемаля. — Прим. Ред.), скорее всего, соответствует действительности", — подчеркнул Шевченко.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источники сообщило, что троих человек с пресс-картами, предположительно, выходцев из России, нашли убитыми в Центральноафриканской республике. Ряд СМИ написали, что среди них был журналист Орхан Джемаль.