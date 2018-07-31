Венедиктов сообщил, что погибший в ЦАР журналист собирался в Африку

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российский журналист Орхан Джемаль, который по сообщениям некоторых СМИ, мог погибнуть в ЦАР, действительно собирался в Африку, сообщил РИА Новости главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источники сообщило, что три человека с пресс-картами, предположительно, выходцы из России, убиты в Центральноафриканской республике. Некоторые СМИ сообщали, что двое из троих убитых были сотрудниками "Известий". Позже издание опровергло эту информацию.

"Он сказал — (едет) в Африку снимать фильм о наемниках", — сказал РИА Новости Венедиктов.

Он также отметил, что о гибели журналиста он знает со слов "двух источников", но не уточнил подробностей.