Суд отказал Манафорту в освобождении до начала процесса в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Апелляционный суд США по округу Колумбия отклонил просьбу экс-руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта об освобождении до начала процесса в Вашингтоне, следует из материалов суда.

Манафорт и его бывший деловой партнер Рик Гейтс в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы обвиняются в отмывании средств на десятки миллионов долларов и работе в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации. Начало этого процесса запланировано на 17 сентября.

Манафорт был взят под стражу судом Вашингтона в июне за попытки связаться со свидетелями по делу, что суд расценил как возможное вмешательство в ход правосудия.

Между тем во вторник стартовал другой процесс в отношении Манафорта, но не в Вашингтоне, а в Александрии, штат Вирджиния. Там его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и банковском мошенничестве, а именно незаявлении о наличии счетов на Кипре и в других странах, куда переводились средства за работу на правительство президента Украины Виктора Януковича. Обвинение считает, что Манафорт заработал на Украине более 60 миллионов долларов и не сообщил о значительной части этих средств налоговым органам США.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.