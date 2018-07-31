В ОБСЕ сообщили о росте числа нарушений режима тишины в Донбассе

ВЕНА, 31 июл — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине сообщила о резком росте количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, говорится в ежедневном отчете организации.

"В Донецкой области СММ зафиксировала резкий рост числа нарушений режима прекращения огня, включая около 245 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (15 взрывов), — говорится в отчете миссии за 30 июля.

Также наблюдатели сообщили о большем количестве нарушений в Луганской области (22 взрыва), в то время как за предыдущий отчетный период взрывов зафиксировано не было.