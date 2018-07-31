Мадуро признал ответственность за кризис в Венесуэле

МЕХИКО, 31 июл – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро признал свою ответственность за кризис в экономике страны.

"Производственные модели, которые мы до сих пор пробовали, потерпели крах, и ответственность здесь наша, моя, мы должны двигать вперед ту экономическую мощь, которая у нас есть", — приводит радио RCN заявление Мадуро.

Ранее венесуэльские власти во всех бедах экономики обвиняли спекулянтов, внутренних и внешних врагов, в первую очередь США и Колумбию, однако теперь Мадуро призвал своих министров не оправдываться этим фактором. "Империализм нападает на нас? Хватит скулить, я же не скулю… Да и пусть нападает. Наше дело – производить, с агрессией или без нее", – сказал венесуэльский лидер.

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть. Международный валютный фонд (МВФ) считает возможным достижение Венесуэлой уровня инфляции по итогам этого года в один миллион процентов.