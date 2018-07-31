Премьер Литвы призвал госслужащих не использовать "Яндекс.Такси"

ВИЛЬНЮС, 31 июл — РИА Новости. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что рекомендации от Национального центра по кибербезопасности Литвы по использованию приложения для смартфонов "Яндекс.Такси" касаются, в первую очередь, государственных инстанций и госслужащих, а жители должны самостоятельно принять решение.

"Я считаю, что каждый из нас должен оценить ситуацию. Угрозы уже озвучены: сбор данных. Я предлагаю не пользоваться программой. А ведомства, которые ответственны и за нашу кибербезопасность, должны четко сказать, небезопасна программа или недостаточно безопасна. Для государственных инстанций такая рекомендация однозначно должна быть обязательной", — заявил во вторник журналистам Сквернялис.

На прошлой неделе в Литве заработал сервис "Яндекс.Такси". Некоторые литовские политики обратились в департамент по государственной безопасности с запросом, не несет ли сервис угрозу безопасности республики, так как мобильное приложение якобы может собирать и систематизировать конфиденциальную информацию о пассажирах. В "Яндекс.Такси" заявляют, что сервис работает в соответствии с законодательством ЕС, считают обвинения безосновательными. Позже Национальный центр по кибербезопасности при Минобороны порекомендовал жителям не устанавливать на смартфоны программу до выяснения всех обстоятельств. Эта рекомендация касается госслужащих и должностных лиц, сотрудников системы обороны.