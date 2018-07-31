Президент Словакии увидел угрозу в открытии базы "Ночных волков" в стране

ПРАГА, 31 июл – РИА Новости. Словацкий президент Андрей Киска предостерег общественность и власти от открытого недавно в республике представительства российского байкерского клуба "Ночные волки".

Отделение российского байкерского клуба "Ночные волки" зарегистрировалось в текущем месяце в селении Долни Крупа Трнавского края на западе страны, где, по данным армии и полиции, также регулярно проводит свои учения с использованием переделанного в макеты боевого оружия полувоенная организация "Словацкие призывники" (СП), в которую входит около 200 человек.

По словам словацкого президента, клуб "Ночные волки" не безобидные любители мотоциклов. Он считает, что начало деятельности "Ночных волков" в Словакии представляет собой явный риск для безопасности и одновременно высмеивает позицию республики в отношении аннексии Крыма.

"Президент полиции (Милан) Лучанский проинформировал меня о сложившейся ситуации и при этом подчеркнул, что полиция не может принимать никаких мер, пока не случилось нарушения законов. Но ждать, пока объединение, представители которого служат чужому государству, начнет действовать – это убогая стратегия для безопасности страны", — сказал Киска, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.

Также он призвал правительство республики создать условия для действенных превентивных мер в отношении представительства "Ночных волков".

Ранее на прошлой неделе глава минобороны Петер Гайдош обратился в генпрокуратуру с просьбой проверить законность существования организации "Словацкие призывники".

"Единственной легальной вооруженной силой Словакии является армия. Мы выступаем против того, чтобы кто-то с неясными целями пытался милитаризовать общество и играть в военнослужащих. Мы строго дистанцируемся от какой-либо деятельности этой организации", — заявил журналистам Гайдош.