Президент Словакии увидел угрозу в открытии базы "Ночных волков" в стране

ПРАГА, 31 июл – РИА Новости. Словацкий президент Андрей Киска предостерег общественность и власти от открытого недавно в республике представительства российского байкерского клуба "Ночные волки".
По словам словацкого президента, клуб "Ночные волки" не безобидные любители мотоциклов. Он считает, что начало деятельности "Ночных волков" в Словакии представляет собой явный риск для безопасности и одновременно высмеивает позицию республики в отношении аннексии Крыма.
"Президент полиции (Милан) Лучанский проинформировал меня о сложившейся ситуации и при этом подчеркнул, что полиция не может принимать никаких мер, пока не случилось нарушения законов. Но ждать, пока объединение, представители которого служат чужому государству, начнет действовать – это убогая стратегия для безопасности страны", — сказал Киска, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
Ранее на прошлой неделе глава минобороны Петер Гайдош обратился в генпрокуратуру с просьбой проверить законность существования организации "Словацкие призывники".
"Единственной легальной вооруженной силой Словакии является армия. Мы выступаем против того, чтобы кто-то с неясными целями пытался милитаризовать общество и играть в военнослужащих. Мы строго дистанцируемся от какой-либо деятельности этой организации", — заявил журналистам Гайдош.