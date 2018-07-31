В Киеве расследуют массовое отравление шаурмой

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости. Полиция расследует массовое отравление шаурмой в Киеве, в больницы поступили уже 16 человек, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
"Назначен ряд экспертиз, среди которых судебно-медицинские и продуктов питания. Также проводится проверка заведения, в котором граждане приобрели фаст-фуд. Полиция изъяла оборудование и общается с владельцем и работниками. В настоящее время из больничных учреждений поступило 16 сообщений об отравлении ", — говорится в сообщении пресс-службы полиции на сайте.
Открыто уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".