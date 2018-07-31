Грузинский священник назвал легализацию марихуаны предательством нации

ТБИЛИСИ, 31 июл – РИА Новости. Настоятель Кикетской церкви Грузинской православной церкви, протоиерей Андрия Джагмаидзе назвал решение конституционного суда легализовать употребление марихуаны предательством нации.

Накануне Конституционный суд Грузии удовлетворил иск лидеров оппозиционной партии "Гирчи" и постановил отменить административное наказание за употребление марихуаны, поскольку "употребление марихуаны является правом на свободное развитие личности".

"Мы ожидали таких шагов, даже ожидали худшего. Это можно оценить как предательство нации. Такой допуск на фоне той статистики, которая есть в стране в связи с наркотиками, создает лишь негативные ожидания", — заявил Джагмаидзе грузинским журналистам.

По данным телекомпании "Рустави 2", грузинская патриархия строго осудила принятое накануне решение и требует закрыть Конституционный суд Грузии.

Грузинский оппозиционер, кандидат в президенты от партии Лейбористов Шалва Нателашвили назвал "исторической ошибкой" решение суда. По его словам, в случае победы на президентских выборах он будет требовать введения пожизненного заключения за наркоторговлю.

Один из инициаторов иска в конституционный суд, лидер оппозиционной партии "Новый политический центр — Гирчи" Зураб Джапаридзе считает, что теперь, после принятия данного решения, парламент Грузии обязан принять определенные регуляционные документы.

"То, что употребление определенного растения в стране теперь допускается, это означает, что должны существовать легальные пути ее добычи. Парламенту придется изучить международную практику и выбрать какой-нибудь путь. Например, должен быть установлен возрастной барьер, должен быть осуществлен контроль цены и так далее", — заявил Джапаридзе журналистам.

В декабре прошлого года Конституционный суд Грузии удовлетворил иск об упразднении уголовного наказания за повторное употребление марихуаны, то есть его декриминализации. Согласно решению суда, употребление марихуаны не считается уголовным преступлением и не попадает под статью 273 УК Грузии — "Незаконные изготовление, приобретение, хранение в небольших объемах для личного пользования либо незаконное потребление без назначения врача наркотических средств, их аналогов или прекурсоров".

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