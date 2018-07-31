СМИ сообщили о гибели 15 человек при атаке на госучреждения в Афганистане

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли, столько же получили ранения при атаке на госучреждение в городе Джелалабад на востоке Афганистана, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 14 пострадавших. Как отмечает телеканал, по последним данным, все нападавшие ликвидированы.

Во вторник недалеко от центральной больницы провинции и департамента по миграции и беженцам произошел взрыв, в районе инцидента была слышна стрельба. Нападение произошло, когда в департаменте проходило совещание, и многие сотрудники были заблокированы в здании. Атака продолжалась в течение пяти часов.

Афганский посол в Пакистане, с которым граничит провинция, заявил, что обсудит ситуацию в регионе с президентом Афганистана Ашрафом Гани.