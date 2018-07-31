В Боснии и Герцеговине рассказали о потоке мигрантов с Ближнего Востока

БЕЛГРАД, 31 июл – РИА Новости. В Боснии и Герцеговине (БиГ) с начала года было зарегистрировано 9,7 тысячи нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, 60% из них уже перешли в Хорватию, сообщил директор Службы по делам иностранцев БиГ Слободан Уйич.

"До сегодняшнего дня в БиГ проникли 9 тысяч 730 нелегальных мигрантов, их них 7 тысяч 958 выразили намерение попросить международную защиту. Ни один из 700 оформленных запросов на предоставление убежища не был одобрен", — цитирует Уйича агентство СРНА

Он добавил, что "около 60% из них уже перешли в Хорватию".

Директор службы отметил, что до 20% нелегальных мигрантов составляют лица из охваченных войной территорий, остальные – "экономические мигранты". По данным боснийских властей, 90% мигрантов – мужчины в возрасте от 18 до 35 лет. Согласно статистике, больше всего – 3,2 тысячи человек – имеют гражданство Пакистана, на втором месте по численности – около 1,6 тысячи – сирийцы. Более точным подсчетам, по словам Уйича, мешает то, что "99% мигрантов уничтожают свои документы перед проникновением в страну".

"В последние месяцы у нас проблема с иранцами, которых в БиГ вошло около 1,2 тысячи, после того как Сербия для граждан их страны ввела безвизовый режим. В неделю осуществляется пять авиарейсов на линии Тегеран-Белград, и они злоупотребляют этим, выбрасывают личные документы и пытаются нелегально проникнуть в БиГ", — отметил директор службы.

Наибольшее скопление нелегалов, по его данным, происходит на боснийско-сербской границе по реке Дрине и на боснийско-хорватской границе в районе города Бихач, где "сейчас находится около 4 тысяч мигрантов".

"Разумеется, есть и нелегальные мигранты, которые прибывают из зон вооруженных конфликтов, из-за чего возникает риск их нахождения в БиГ. Происходили и нарушения общественной безопасности и стычки групп мигрантов между собой, например граждан Пакистана и Афганистана", — подчеркнул Уйич.

Парламентский комитет БиГ по обороне и безопасности сообщил в апреле, что ожидает наплыв около 50 тысяч мигрантов, которые попытаются пройти через страну в государства ЕС. Парламентарии БиГ тогда же приняли план действий в связи с миграционным кризисом на 2018 год. Даже с учетом старых аварийных казарм боснийские власти могут разместить максимально лишь около 1,3 тысячи человек.

Официально "западнобалканский маршрут" мигрантов был закрыт в 2016 году, однако вместо пути Греция — Македония — Сербия — Хорватия они пошли в государства Евросоюза через Албанию, Черногорию и БиГ.