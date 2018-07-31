В ЦАР убили троих человек с пресс-картами, сообщили СМИ

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Три человека с пресс-картами, предположительно, выходцы из России, убиты в Центрально-Африканской Республике, сообщает Франс Пресс со ссылкой на источники.

По данным агентства, тела обнаружили в 23 километрах от Сибута, жертвы были убиты неустановленными вооруженными людьми.

Посольство выясняет, являлись ли погибшие гражданами России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Некоторые СМИ сообщали, что двое из трех человек были сотрудниками "Известий".

Пресс-служба "Известий" рассказала, что ни один журналист издания в последнее время на территории Центрально-Африканской Республики не находился.

"Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет", — также говорится в сообщении.