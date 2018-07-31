Суд Николаевской области отменил решение о статусе русского языка

Акция протеста против закона о языках в Киеве. 2012 год

Акция протеста против закона о языках в Киеве. 2012 год

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости. Суд Николаевской области признал недействительным решение областного совета от 2012 года о региональном статусе русского языка, сообщила во вторник прокуратура на своем сайте.

По данным прокуратуры, решение о региональном статусе русского языка областной совет принял в 2012 году в рамках реализации закона Украины "Об основах государственной языковой политики". Согласно решению, в Николаевской области наряду с украинским языком как государственным русский язык действует как региональный.

"Иск прокуратуры о признании недействительным решения областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального удовлетворен", — говорится в сообщении.

КС Украины в конце февраля признал неконституционным закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального. С этого дня закон считается утратившим силу. В суде пояснили, что такое решение в отношении закона было принято из-за нарушений процедуры его рассмотрения и принятия. Позднее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Николаевский областной совет не смог отменить свое решение от 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального.

"Поскольку областным советом самостоятельно не принимались меры к приведению решения в соответствие с действующим законодательством, первый заместитель прокурора области обратился в суд с иском о признании недействительным решения областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального. Суд согласился с доводами прокурора, признав противоправным и недействительным решение Николаевского областного совета", — говорится в сообщении прокуратуры.

На Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.