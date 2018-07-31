Полиция сняла часть кордонов в Солсбери, где отравились Скрипали

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

ЛОНДОН, 31 июл – РИА Новости, Мария Табак. Оцепление в центре английского города Солсбери, где, согласно заявлениям британских властей, были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, снято, говорится в переданном в РИА Новости сообщении полиции графства Уилтшир.

"Я рад объявить, что по итогам проведенных поисковых работ, я сегодня разрешил сократить площадь оцепления, что дает возможность центру города вернуться к обычной жизни. Я знаю, что оцепление имело последствия для местных жителей, и хотел бы поблагодарить их за проявленное терпение", — говорится в заявлении заместителя главы полиции Пола Миллза.

Оцепление вокруг садов королевы Елизаветы в центре города сохраняется. Полиция установила, что в этом месте побывали ныне покойная Дон Стерджесс и Чарли Роули, пострадавшие от отравления тем же веществом, что и Скрипали.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери. Вскоре после этого пришел в сознание второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули.

Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.