В Чехии пассажирский поезд столкнулся с трактором

ПРАГА, 31 июл – РИА Новости. Пассажирский поезд столкнулся с трактором во вторник на юге Чехии, ранения различной степени тяжести получили более 10 человек, сообщил журналистам представитель полиции Милан Байцура.

"Пожарные помогают пассажирам выбраться из сошедших с рельсов вагонов, медики на месте оказывают помощь пострадавшим, некоторые из которых уже отправлены в больницы города Писека. Врачи говорят о более чем 10 раненых, их точное число, как и причина аварии, пока неизвестны", — сказал Байцура.

Железнодорожное движение в районе аварии, по предварительным прогнозам, временно прекращено до середины дня среды. Налаживается перевозка пассажиров автобусами.