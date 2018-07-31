Депутат Сейма Латвии призвал не политизировать деятельность "Яндекс.Такси"

РИГА, 31 июл — РИА Новости. Компания "Яндекс.Такси" работает в Латвии законно и не допускает никаких нарушений, попытки политизировать бизнес в зависимости от страны его происхождения недопустимы, сказал РИА Новости член президиума Сейма Латвии, депутат Андрей Клементьев.

На прошлой неделе в Литве заработал сервис "Яндекс.Такси". Некоторые литовские политики уже обратились в департамент по государственной безопасности с запросом, не несет ли сервис угрозу безопасности республики, так как мобильное приложение якобы может собирать и систематизировать конфиденциальную информацию о пассажирах. Мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс заявил, что в рекламе "Яндекс.Такси" описываются услуги такси, "однако компания до сих пор не обратилась к администрации вильнюсской мэрии с просьбой о выдаче разрешения на перевозку пассажиров". В "Яндекс.Такси" заявляют, что сервис работает в соответствии с законодательством ЕС, считают обвинения безосновательными.

"Есть надзорные органы, которые следят за соблюдением правил ведения бизнеса. Если они не нарушаются, то все в порядке. Некоторые политиканы пытаются политизировать бизнес, особенно если он имеет российское происхождение. Это недопустимо. Компания в Латвии работает по правилам", — сказал Клементьев. Он считает, что политики не должны оказывать влияние на бизнес.

В Латвии сервис "Яндекс.Такси" работает уже несколько месяцев и быстро смог завоевать популярность среди жителей республики.