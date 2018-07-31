Глава чешской делегации не боится санкций Киева из-за посещения Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Глава чешской делегации, депутат Европарламента Яромир Когличек заявил, что ему не страшны возможные санкции со стороны киевских властей из-за посещения Крыма.

Делегация из Чехии находится с визитом в Крыму. В ее составе — политики и общественные деятели. При этом посольство Украины в Чехии выразило протест в связи с данным визитом. В посольстве напомнили, что Украина оставляет за собой право применить к иностранным гражданам, которые посещают Крым без согласия Киева, "весь спектр санкций, предусмотренных украинским законодательством".

"В этом нет ничего нового", — сказал журналистам Когличек.

На вопрос, страшат ли его возможные санкции со стороны Украины, евродепутат сказал: "Нет. Я уже взрослый".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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