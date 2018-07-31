МВФ обеспокоен слишком большим госдолгом Греции

АФИНЫ, 31 июл — РИА Новости. Международный валютный фонд отмечает ряд позитивных изменений в экономике Греции, однако считает, что из-за большого внешнего долга долгосрочные перспективы остаются неопределенными.

Такие выводы содержатся в докладе МВФ по ситуации в греческой экономике, опубликованном во вторник.

МВФ отмечает, что в августе Греция успешно выходит из программы внешней поддержки Европейского механизма стабильности. Среди позитивных моментов фонд отмечает стабилизацию экономики Греции и ее возвращение к росту, сокращение безработицы. При этом фонд считает, что власти страны должны продолжить макроэкономические реформы.

Греция в связи с глубоким экономическим кризисом с 2010 года получает кредиты по программам внешней помощи. В обмен на кредиты власти проводят жесткие меры бюджетной дисциплины.

В августе 2015 года была подписана третья кредитная программа объемом 86 миллиардов евро, предварительным условием которой стали новые жесткие меры по сокращению пенсий, снижению социальных выплат и приватизации государственных предприятий. Трехлетняя программа завершается 20 августа. После этого экономика Греции останется под надзором кредиторов.

Перспективы роста

"После глубокого и затяжного сокращения рост, наконец, вернулся в Грецию. Большие усилия по макроэкономической стабилизации, структурные реформы и лучшая внешняя среда способствовали росту реального ВВП на 1,4% в 2017 году. Этому помогла также существенная поддержка европейских партнеров, обеспечивающая среднесрочную устойчивость и восстановление доступа на (международные финансовые) рынки", — говорится в докладе.

Тем не менее, отмечает МВФ, проблемы сохраняются, безработица остается высокой. "Ожидается, что рост в ближайшем будущем будет укрепляться. Ожидается, что в этом году он достигнет 2% и 2,4% — в 2019 году, а безработица будет снижаться по мере того, как будет расти объем производства", — пишут авторы доклада.

Вместе с тем МВФ отмечает ряд внешних и внутренних рисков, которые могут привести к снижению экономических показателей. Среди них – более медленный рост торговли, более жесткие международные финансовые условия, региональная нестабильность, внутренний политический календарь и риски усталости от реформ. Кроме того, в долгосрочной перспективе старение населения скажется на потенциальном росте, что потребует повышения производительности.

Совет директоров МВФ дал высокую оценку властям Греции за важные реформы в последние годы, которые в значительной степени устранили дисбаланс в бюджете, стабилизировали финансовый сектор, сократили безработицу и восстановили рост.

"Эти значительные усилия вместе с приветственным облегчением долгового бремени европейскими партнерами позволили Греции успешно выйти из программы поддержки Европейского механизма стабильности в августе 2018 года", — говорится в документе.

Рекомендации

В то же время директора МВФ подчеркнули, что сохраняются значительное кризисное наследие и социальное давление. Остаются риски для дальнейших перспектив греческой экономики. В связи с этим фонд призывает власти Греции к дальнейшим реформам.

"Директора согласились с тем, что, учитывая значительную корректировку на сегодняшний день, Греции не требуется дальнейшая финансовая консолидация, а достижение высоких целей первичного баланса является экономически эффективным, в том числе за счет высоких налогов и ограниченных социальных и инвестиционных расходов", — говорится в докладе.

МВФ приветствовал обязательство властей Греции полностью выполнить принятый бюджетный пакет в 2019 и 2020 годах. Фонд призвал к дальнейшему изменению бюджетного баланса в сторону сокращения прямых налогов и увеличения целевых социальных расходов.

Директора МВФ также призвали власти страны ускорить решение проблем с необслуживаемыми кредитами и восстановить кредитование экономики.

По данным Банка Греции, на конец декабря 2017 года необслуживаемые кредиты составляли 95,7 миллиарда евро, или 43,1% от всех кредитов.

Директора МВФ отметили, что дальнейшие структурные реформы необходимы для повышения производительности, конкурентоспособности и социальной интеграции. Несмотря на значительный прогресс, Греция становится менее конкурентоспособной, отстает в либерализации большинства профессий сектора услуг.

Среди других рекомендаций МВФ – проведение разумной политики минимальной заработной платы, повышение эффективности государственного сектора и управления, улучшение управления государственными доходами, надлежащая защита государственных должностных лиц, борьба с коррупцией, модернизация судебной системы.

"Они (директора МВФ) также подчеркнули необходимость защиты достигнутых успехов официальной статистики путем защиты статистического агентства от любых попыток подорвать его авторитет, гарантий его профессиональной независимости и устранения недостатков в отчетности", — говорится в докладе.

Ранее МВФ критиковал власти Греции за преследование руководителей национальной статистической службы в связи с публикацией спорных, по мнению правительства, статистических данных.

Госдолг



Директора фонда приветствовали меры европейских партнеров по облегчению долгового бремени Греции и улучшение долговой устойчивости в среднесрочной перспективе.

"Они согласились с тем, что это облегчение в сочетании с большим денежным буфером будет способствовать в среднесрочной перспективе доступу на финансовые рынки. Ряд директоров посчитали, что в долгосрочной перспективе эти меры значительно сократят потребности в валовом финансировании. Многие другие, однако, предупредили, что в долгосрочной перспективе устойчивость остается неопределенной…", — говорится в докладе.

МВФ приветствовал неизменную приверженность европейских партнеров к поддержке Греции в будущем, в том числе путем дальнейшего облегчения долгового бремени при необходимости.