Южная Корея пригласила КНДР принять участие в форуме по обороне

ТОКИО, 31 июл — РИА Новости. Южная Корея пригласила КНДР принять участие в ежегодном многостороннем форуме "Сеульский диалог по обороне" в сентябре этого года, сообщил журналистам во вторник генерал-майор южнокорейских вооруженных сил Ким До Гён.

По итогам переговоров с северокорейским генерал-лейтенантом Ан Ик Саном в приграничном пункте Пханмунджом по мерам установления доверия Юга и Севера, Ким До Гён сказал, что передал делегации КНДР приглашение на форум от заместителя министра обороны Республики Корея Со Чху Сока.

"Северокорейская сторона заявила, что сообщит правительству о приглашении и передаст свою позицию относительно возможности участия", — приводит слова генерала агентство Рёнхап.

Это была уже вторая встреча генералов двух государств после саммита южнокорейского и северокорейского лидеров Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына. Первая встреча по реализации решений этого саммита состоялась 17 июля.

Министерство обороны Южной Кореи проводит "Сеульский диалог" с 2012 года, собирая во всего мира экспертов для обсуждения вопросов безопасности.