БЕЛГРАД, 31 июл – РИА Новости. Референдум о переименовании Македонии в сентябре даст шанс всем гражданам выбрать будущее страны, любой результат волеизъявления правительство будет уважать, заявил во вторник македонский премьер Зоран Заев.

Депутаты собрания (парламента) Македонии утвердили в понедельник большинством в 68 (из всего 120) голосов правящей коалиции дату консультативного референдума о переименовании бывшей югославской республики — он назначен на 30 сентября. Плебисцит призван утвердить согласованное с Грецией ради вступления в Евросоюз и НАТО новое название страны – Республика Северная Македония.

В парламентском голосовании в понедельник не участвовали представители крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ, которые ранее не согласились с предложенной премьером формулировкой вопроса. По мнению оппонентов Заева, вопрос "Выступаете ли вы за членство в ЕС и НАТО с принятием договора между республикой Македония и республикой Греция?" ставит избирателей в вынужденное положение.

"У нас есть день, который отметит поворот в нашей истории, день, который будет моментом решения о нашем будущем… Каждый из нас должен взять на себя ответственность за свое будущее и вместе с тем за будущее нашей страны. Ваш голос это ваше право. Не позвольте кому бы то ни было отнять его у вас или злоупотребить им", — разместила пресс-служба правительства видеозапись заявления Заева.

"Призываю вас доказать, что никто не может поколебать вас в том, чтобы выйти и сделать свой выбор. Я лично обещаю, что буду уважать исход вашего демократического выбора вне зависимости от результата. Этот результат, ваша воля, будет уважаться", — пообещал глава правительства.

Заев также подчеркнул, что македонцы обязательно сохранят свою национальную идентичность и язык. По его словам, порог минимальной явки при всеобщем голосовании не потребуется.

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров в июне подписали соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Продолжавшийся свыше 25 лет спор о названии между Грецией и Македонией мешал приему последней в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил в ходе саммита организации в Брюсселе 11 июля, что лидеры всех 29 стран-членов официально пригласили Македонию вступить в НАТО. Столтенберг уточнил, что "как только Македония внесет необходимые изменения в конституцию, мы сможем официально пригласить страну вступить в НАТО под новым названием — Республика Северная Македония". После подписания протокола о вступлении в НАТО его предстоит ратифицировать парламентам всех 29 стран альянса.