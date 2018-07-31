В Испании стали размещать мигрантов на футбольных полях

МАДРИД, 31 июл – РИА Новости. Резкое увеличение притока мигрантов на юг Испании обернулось проблемой для местных властей – места в миграционных центрах уже не хватает и людей вынуждены размещать на спортивных объектах.

По данным представительства испанского правительства в Андалусии, в спортивных залах и на стадионах комарки Кампо-де-Гибралтар живут около тысячи мигрантов. Большинство из них были обнаружены Службой спасения на море в Гибралтарском проливе, шириной всего 14,4 километра, отделяющем юг Европы и север Африки.

Как сообщил РИА Новости источник в представительстве правительства, почти 600 мигрантов находятся на футбольном поле и расположенных рядом спортивных объектах в муниципалитете Лос-Баньос, еще почти 300 человек на футбольном поле в Сан-Роке. Также 250 человек живут в спортивном комплексе в Альхесирасе, еще около сотни размещены здесь в комиссариатах и центрах для иностранцев (CIE).

Служба спасения на море сообщила РИА Новости, что только за июль ее патрули у южного побережья Испании обнаружили 429 лодок, в которых находились 8756 человек. Еще более тысячи человек в море обнаружили марокканские службы.

Впрочем, некоторые лодки добираются до Испании незамеченными спасателями. Очевидец снял на видео, как лодка с несколькими десятками мигрантов пришвартовалась на пляже — на глазах у удивленных отдыхающих.

Государственный секретариат по безопасности (входит в структуру МВД) принял решение выделить 3,4 миллиона евро на экстренную закупку необходимых вещей – одежды, обуви, предметов гигиены, эти средства также пойдут на переделку объектов для приема мигрантов и закупку мебели.

Если за весь 2017 год в Испанию по морю прибыли 22,1 тысячи мигрантов, то с 1 января этого года — уже почти 23 тысячи человек, свидетельствуют данные Международной организации по миграции. Более 300 человек погибли или пропали без вести. Еще более трех тысяч человек пересекли границу по суше — в Сеуте и Мелилье, испанских анклавах на границе с Марокко.