"Сговор не преступление": Трамп прокомментировал расследование в США

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в день начала суда по делу экс-руководителя его предвыборного штаба заявил, что не считает преступлением сговор, предположения о котором расследует спецпрокурор Роберт Мюллер.

"Сговор не преступление, но это не важно, потому что сговора не было (только со стороны жуликоватой Хиллари (Клинтон) и демократов)", — написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте

Во вторник в суде Виргинии должен открыться суд по делу бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. На этом процессе рассматриваются в основном обвинения в финансовых нарушениях, включая уклонение от уплаты налогов. Дело против Манафорта также рассматривается в суде Вашингтона. Бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа обвиняют в незаконной работе лоббистом от имени бывшего руководства Украины, в неуплате налогов и отмывании средств на десятки миллионов долларов.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.