ВСУ 26 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявляют в ДНР

ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Украинские силовики 26 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, ранение получил один мирный житель, заявил во вторник представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"За период с 23 по 29 июля украинские силовики 26 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики было выпущено 34 мины калибром 120 миллиметров и 49 мин калибром 82 миллиметра. Ранение получил один мирный житель. Повреждено 15 домов", — сказал он журналистам.