МИД опубликовал "целебное" фото Лаврова

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел России опубликовало в официальном аккаунте Facebook фотографию главы ведомства Сергея Лаврова, сопроводив ее ироничной подписью.
На снимке министр стоит на фоне голубого неба и улыбается, держа на плече огромный триколор.
По словам сотрудников МИД, фото обладает "целебным" эффектом.
"Прикладывать к больным местам на планете", — говорится в сообщении.
Авторы поста добавили, что в некоторых географических точках прикладывание снимка может вызывать "эффект экзорцизма".