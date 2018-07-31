В Бердянске застрелили участника боев в Донбассе

КИЕВ, 31 июл – РИА Новости. Неизвестный застрелил на улице в Бердянске участника военной операции в Донбассе, правоохранители ввели на территории Запорожской и Донецкой областей оперативный план "Сирена", сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

"От полученного ранения потерпевший скончался. По предварительной информации, погибший является общественным активистом и участником антитеррористической операции на востоке Украины", — говорится в сообщении.

Фамилию погибшего полиция не называет. Однако в Facebook один из соратников погибшего Андрей Маджаров сообщил, что убили бывшего участника военной операции в Донбассе с позывным "Сармат" Виталия Олешко. "Только что застрелили "Сармата" выстрелом в спину из двуствольной винтовки, у меня на глазах, подошел со спины бородатый смертник, выстрелил два раза", — сообщил Маджаров на видео в Facebook.

По приказу первого заместителя председателя Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина на территории Запорожской и Донецкой областей введен в действие оперативный план "Сирена".