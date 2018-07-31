Лукашенко впервые появился на публике после сообщений об "инсульте"

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Александр Лукашенко провел встречу с председателем Минского облисполкома Анатолием Исаченко, сообщается на официальном сайте президента Белоруссии.
"Во время встречи обсуждался ход уборочной кампании в регионе, развитие мясо-молочного комплекса и дорожного строительства", — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.
Ранее украинский портал Depo.ua со ссылкой на источники в белорусских журналистских кругах сообщил, что Лукашенко с 28 июля не появлялся на людях, так как был госпитализирован с инсультом.
Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт назвала эти сообщения "ерундой".
"Могу еще добавить в адрес украинских ресурсов, которые распространяют эту информацию: "Не дождетесь", — сказала она РИА Новости.