Лукашенко впервые появился на публике после сообщений об "инсульте"

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Александр Лукашенко провел встречу с председателем Минского облисполкома Анатолием Исаченко, сообщается на официальном сайте президента Белоруссии.

"Во время встречи обсуждался ход уборочной кампании в регионе, развитие мясо-молочного комплекса и дорожного строительства", — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

Ранее украинский портал Depo.ua со ссылкой на источники в белорусских журналистских кругах сообщил, что Лукашенко с 28 июля не появлялся на людях, так как был госпитализирован с инсультом.

Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт назвала эти сообщения "ерундой".

"Могу еще добавить в адрес украинских ресурсов, которые распространяют эту информацию: "Не дождетесь", — сказала она РИА Новости.