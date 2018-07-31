В Бельгии мужчина подорвал себя на спортивной площадке

БРЮССЕЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Неизвестный подорвал себя на футбольном поле в городе Вервье на востоке Бельгии, прокуратура проводит расследование инцидента.RTBF, речь может идти о мужчине 50-60 лет.
"Полиция выезжала на место после сообщения очевидца, что неизвестный подорвал себя в центре футбольного поля в районе Стамбер", — сообщила прокуратура Вервье, отметив, что на время проведения расследования дополнительной информации не будет. Мотивы и обстоятельства инцидента выясняются.
Представитель мэрии Вервье не смог предоставить РИА Новости оперативный комментарий относительно инцидента.