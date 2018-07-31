В здании телеканала "Интер" в Киеве не нашли взрывчатку

КИЕВ, 31 июл – РИА Новости. Правоохранители не нашли взрывчатку в здании украинского телеканала "Интер" в Киеве, сообщила во вторник пресс-служба киевской полиции.

Ранее интернет-издание " Страна " со ссылкой на свои источники сообщило, что в полицию поступило анонимное сообщение о минировании здания телеканала "Интер". На место были отправлены взрывотехники и полицейские со служебными собаками.

"После тщательной проверки объекта в помещении правоохранители опасных предметов не обнаружили", — отметили в пресс-службе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан", устанавливается личность анонима.