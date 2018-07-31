Обнародованы фотографии спасенного в Пакистане российского альпиниста

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Пакистанская армия предоставила РИА Новости фотографии спасения альпиниста Александра Гукова.

На одной из предоставленных фотографий видно, на какой высоте на горе Латок-1 находился застрявший альпинист до спасения — порядка 6,2 тысячи метров, а вокруг Гукова кружил вертолет. На еще двух снимках уже вызволенному альпинисту оказывают помощь: в частности, спасатели делают укол и говорят с Гуковым.

Еще на одной фотографии альпиниста с побелевшими пальцами рук и покрасневшими руками придерживает один из спасателей, сам россиянин сидит, подогнув колени, на специальной подстилке, чтобы сохранить тепло.

Пакистанские военные пилоты провели операцию по спасению петербургского альпиниста Александра Гукова с горы Латок-1. Его сняли с высоты в 6200 метров. Гуков провел на горе неделю без еды и практически без снаряжения после того, как возникли проблемы при спуске. pic.twitter.com/nu2Q9MRf39 — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 31 июля 2018 г.

На отдельной фотографии также запечатлены люди, принимавшие участие в спасении российского альпиниста, в том числе пакистанские пилоты.

Министерство иностранных дел России поблагодарило власти Пакистана и пакистанских пилотов за помощь в спасении Гукова.

Ранее сообщалось, что Гуков утром во вторник был спасен. Накануне из Москвы в Исламабад прилетела группа российских спасателей, в том числе пилот Арсений Болдырев и спасатель Денис Провалов, имеющие опыт спасательных операций на так называемой внешней подвеске, когда спасатель подвешивается к вертолету на веревке длиной до 60 метров.

Опасное восхождение



Группа из пяти альпинистов в начале июля начала восхождение на гору Латок-1. Однако в результате камнепада один из членов команды получил травму. Вместе с двумя участниками группы он остался в базовом лагере. Двое альпинистов — петербуржец Александр Гуков и Сергей Глазунов из Иркутска — приняли решение вдвоем покорять вершину. На спуске у них возникли проблемы. Им сбросили груз с едой и снаряжением, однако позже от Гукова поступила информация, что его напарник погиб, сорвавшись вместе со снаряжением, а ему самому удалось закрепиться на высоте 6,2 тысячи метров. В конце прошлой недели вертолеты из-за погодных условий не смогли добраться до россиянина.

Согласно информации на сайте Федерации альпинизма России, Глазунов и Гуков были в числе участников экспедиции, которая планировала совершить летом 2018 года восхождение на вершину Латок-1 в Пакистане для съемок фильма "Невозможно — это не навсегда". Первую попытку подняться на вершину команда предпринимала в 2017 году, но тогда ей помешала погода.