Главы МИД Армении и Азербайджана договорились о встрече

БАКУ, 31 июл — РИА Новости. Министры иностранных дел Азербайджана и Армении договорились встретиться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Первая встреча Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна прошла 11 июля в Брюсселе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от России, Стефан Висконти от Франции и Эндрю Шофер от США).

"Достигнута принципиальная договоренность о встрече министров в рамках Генассамблеи ООН. Рассматривается вопрос о проведении еще одной встречи до вышесказанной", — заявил Гаджиев.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.