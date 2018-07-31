Самолет EgyptAir прекратил взлет из-за сообщения о возгорании, сообщили СМИ

КАИР, 31 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Самолет египетской авиакомпании EgyptAir, вылетавший во вторник в 5.30 утра по местному времени из города Асуан на юге страны в Каир, был вынужден прекратить взлет и вернуться в аэропорт из-за сообщения пассажира о возгорании, пишет новостной портал "Маср аль-Йоум".

Как сообщили изданию очевидцы, всего через несколько секунд после начала разгона один из пассажиров лайнера заметил в иллюминатор пламя, вырывавшееся из-под левого крыла. Он немедленно вызвал стюардессу, которая сообщила капитану, и тот прекратил взлет и вернулся в аэропорт. Пассажиры были эвакуированы и вернулись в зал вылета. После технической проверки самолета и подтверждения его исправности рейс вылетел в Каир с часовой задержкой.

Официального заявления авиакомпании по инциденту не поступало.