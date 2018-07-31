У берегов Ливии спасли более 600 мигрантов

РИМ, 31 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Более 600 мигрантов спасены у берегов Ливии, заявил вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини, опровергнув сообщения о том, что итальянский корабль привез часть из них обратно в Ливию вместо того, чтобы доставить в один из европейских портов.
Ранее депутат итальянского парламента от малой партии "Свободные и равные" Никола Фратоянни заявил, что корабль под итальянским флагом, работающий при нефтяной платформе, спас в Средиземном море 108 мигрантов и в нарушение международного права доставил их обратно в Ливию. Таким образом, речь якобы шла о первом подобном случае, когда европейское судно вернуло спасенных в страну отбытия.
Сальвини опроверг эти утверждения, заявив, что итальянская сторона не участвовала ни в одной из этих операций. Фратоянни вице-премьер при этом назвал "неким плохо информированным парламентарием".
Ранее Сальвини заявил, что Италия временно закрывает свои порты для судов НПО, занимающихся спасением мигрантов в Средиземном море, а они увидят Италию только на открытках. В последние недели Италия запретила заход в свои порты сразу нескольким судам с мигрантами. Корабль Lifeline одноименной немецкой НПО, на борту которого находились свыше 230 мигрантов, причалил в Мальте. Судно Aquarius c 600 мигрантами согласилась принять Испания. В середине июля корабль итальянской финансовой гвардии и судно агентства по управлению внешними границами ЕС Frontex высадили на Сицилии 450 мигрантов после того, как их согласились принять Испания, Португалия, Франция, Германия и Мальта.