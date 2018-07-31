Украинские силовики направили в Донбасс женщин-снайперов, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2018 (282)

ЛУГАНСК, 31 июл — РИА Новости. Украинские силовики направили в зону операции Объединенных сил (ООС) в Донбасс подразделение женщин-снайперов, заявил во вторник журналистам представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

"В зону ООС (операции Объединенных сил. — Прим. ред.) прибыло подразделение профессиональных снайперов – женщин, так называемых "валькирий" из состава польской частной военной компании (ЧВК)", — заявил Марочко.

По его словам, данное подразделение будет рассредоточено вдоль линии соприкосновения.

"Ставка на работу снайперов сделана украинским командованием в связи с "урожайным перемирием" и предстоящим введением "школьного перемирия". В этот период наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ активно ведется мониторинг на предмет выявления запрещенного вооружения", — отметил Марочко.