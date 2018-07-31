В ЕП сравнили слова латвийского политика о России с нацистским планом "Ост"

РИГА, 31 июл — РИА Новости. Заявление депутата сейма Латвии о том, что Россию нужно раздробить на маленькие государства, в деталях повторяет нацистский план Ост, считает депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов.

Ранее депутат от националистического объединения "Все Латвии" Александр Кирштейнс заявил о необходимости "раздробить Россию на несколько частей" по этническому принципу. В своем Twitter депутат написал, что такая мера "необходима для спокойствия" его страны и Европы.

"Я слышал, что некоторые политики из национального объединения увлекались теорией немецкого национал-социализма. Но я думал, что речь шла о молодых депутатах. А тут неожиданно ветеран латышского национализма выдал свои симпатии к старым теоретическим наработкам своих германских единомышленников. Предложение Кирштейнса по расчленению России в деталях повторяет нацистский план Ост, созданный при самом заинтересованном участии ещё одного нашего известного земляка — Альфреда Розенберга. Но неблагодарные русские и прочие примкнувшие к ним американцы, англичане и французы не одобрили полета мысли господина Розенберга и повесили его в 1946 году", — сказал Митрофанов РИА Новости.

Генеральный план Ост предусматривал закрепление господства Третьего рейха в Восточной Европе путем переселения людей из Польши и с захваченных территорий СССР в Сибирь, на Северный Кавказ и в Южную Америку. Начать его реализацию планировалось после победы фашистской Германии во Второй мировой войне.