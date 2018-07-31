В Киеве хулиганы забросали камнями электричку

КИЕВ, 31 июл – РИА Новости. Несколько молодых парней остановили в Киеве городской электропоезд, бросали в него камни и разрисовали вагоны, в результате инцидента пострадал пассажир, заведено дело о хулиганстве, сообщили во вторник в пресс-службе управления полиции Киева.

Сообщается, что накануне вечером в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные разрисовывают вагоны городской электрички. Работники полиции, прибывшие на вызов, выяснили, что молодые люди с закрытыми лицами остановили поезд между станцией "Сырец" и "Вышгородская".

"Затем правонарушители разрисовали вагоны, а когда вышел машинист — начали бросать камни. В результате инцидента пострадал 21-летний пассажир, которого с телесными повреждениями доставили в больницу", — говорится в сообщении на сайте полиции города.

По данному факту заведено уголовное дело по статье "хулиганство", правоохранители изучают видео в сети интернет и с камер наблюдения, общаются со свидетелями происшествия, чтобы установить причастных к совершению правонарушения лиц и привлечь их к уголовной ответственности.

За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы. В ходе следствия будет установлена сумма нанесенного ущерба.