В ЛНР заявили о гибели ополченца из-за обстрела

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2018 (282)

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

ЛУГАНСК, 31 июл — РИА Новости. Один ополченец погиб в самопровозглашенной Луганской народной республике за минувшие сутки в результате обстрела, заявил во вторник журналистам представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила о трех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки.

"Вчера в результате минометного обстрела украинскими силовиками территории республики, находясь на боевом посту, погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР", — сказал Марочко.

Он выразил соболезнования родным погибшего, отметив, что, по его мнению, подобные обстрелы демонстрируют нежелание Киева решать конфликт мирным путем.

"Подразделения Народной милиции ЛНР не реагируют на провокации, соблюдая режим тишины в рамках минских договоренностей. Мы нацелены на решение конфликта в Донбассе исключительно за столом переговоров", — добавил представитель оборонного ведомства. Он подчеркнул, что в случае обострения обстановки Народная милиция оставляет за собой право на "адекватные контрмеры".